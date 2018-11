Aumento de capital da Vista Alegre arranca hoje

“A oferta será lançada com base num intervalo de preços, mínimo e máximo, entre um euro e 1,30 euros, dentro do qual se fixará o preço, a ser determinado no dia 13 de dezembro após o final do período da oferta global”, referiu a marca de cristal e porcelana, em comunicado na quarta-feira.

A oferta de distribuição visa “dispersar em bolsa um mínimo de 17,5% do capital social da VAA – Vista Alegre Atlantis através de uma oferta pública de ações dirigida ao público em geral e de uma oferta institucional dirigida a investidores institucionais, compreendendo esta oferta global um aumento do capital social e uma operação de venda pela Visabeira Indústria”.

A operação consiste num aumento do capital social da Vista Alegre “combinado com uma oferta de venda de ações da Vista Alegre por parte da Visabeira Indústria, ambos no contexto de uma oferta pública e de uma oferta institucional”, acrescenta a VAA.

No âmbito desta operação, serão emitidas 21.772.735 novas ações da Vista Alegre, representativas de 12,5% do capital social (após o aumento do mesmo).

A Visabeira Indústria coloca à venda 8.709.094 ações já existentes (representativas de 5% do capital social após o seu aumento), podendo a oferta de venda institucional ser aumentada em mais 7,5% (até 13.063.641 ações), passando a oferta de venda para 12,5%.

“Tendo como finalidade promover o aumento do ‘free float’ [dispersão em bolsa] da Vista Alegre, oferta global está sujeita, entre outras condições, à existência de uma procura para a totalidade das ações objeto da oferta global, isto é, de pelo menos 30.481.829 ações (correspondentes a 17,5% do capital social pós aumento)”.

Destas, “pelo menos 11.337.279 ações deverão resultar de procura verificada no âmbito da oferta institucional, independente do exercício ou não pelo oferente da faculdade de aumento do número de ações objeto da oferta institucional. Se esta condição não se verificar, a oferta global e o aumento de capital ficarão sem efeito”, conclui.

O grupo Visabeira detém 94,14% da Vista Alegre, sendo 90,50% através da Visabeira Indústria.

O ‘free-float’ atual é de 2,46%.