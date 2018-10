Aumento do salário mínimo origina recorde de isenções na ADSE

A subida do salário mínimo tem vindo a influenciar o número de aposentados isentos de descontar para a ADSE, o que já levou ao estabelecimento de um novo recorde. No final de 2017, 54.112 beneficiários encontravam-se dispensados de fazerem o desconto mensal para beneficiarem do sistema de assistência na doença da função pública por terem uma pensão inferior ao salário mínimo, revela o jornal “Público” na edição desta terça-feira.

Este número representa um aumento de 14,7% em relação ao último ano, sendo o mais elevado desde que esta isenção foi criada em 2006. Segundo o “Público” os dados mais recentes de 2018, revelam que cerca de 57 mil pensionistas estão isentos de descontos.

Na prática, e de acordo com a lei, os aposentados ficam dispensados de pagar se, após o desconto, a sua pensão ficar abaixo da remuneração mínima. Contudo, como o salário mínimo tem vindo a crescer de forma significativa (em 2019 chegará aos 600 euros), isso leva a que mais aposentados preencham o critério e sejam dispensados de contribuir.