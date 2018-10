Austrália cria fundo de 3,4 mil milhões de euros de resposta a seca

secaO primeiro-ministro da Austrália anunciou esta sexta-feira a criação de um fundo de aproximadamente 3,4 mil milhões de euros para responder ao possível impacto das secas que se avizinham no país.

“Anteciparemos melhor as secas dos próximos dez anos e daí para a frente”, disse Scott Morrison, antes de uma reunião com os sindicatos agrícolas, numa altura em que a Austrália ainda está a recuperar dos estragos de uma grave vaga de calor.

De acordo com Scott Morrison, o fundo será também destinado ao financiamento de projetos de investimento, nomeadamente na gestão da água.

O departamento de Estudos e Recursos Agrícolas do Governo australiano (ABARES) indicou que em algumas áreas do país, sobretudo na parte leste, as chuvas registadas diminuíram 40% em relação à média dos últimos 20 anos.

A agência meteorológica australiana também prevê, para os próximos três meses, uma diminuição da pluviosidade e um aumento da temperatura, em relação à média para esta época, o que vai reduzi a probabilidade de recuperação das áreas atingidas pela seca no leste do país.