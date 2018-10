Autarca italiano que ajudava imigrantes sujeito a prisão domiciliária

O presidente da Câmara Municipal de Riace, pequena cidade localizada no Sul da Itália, foi detido pelas autoridades e sujeito a prisão domiciliária. Em causa está o alegado envolvimento de Domenico Lucano na organização de “casamentos por conveniência” visando a legalização de imigrantes.

“Estas acusações surgem na sequência do reforço das leis anti-imigração levado a cabo pelo Governo populista italiano”, salienta a BBC. O autarca foi detido hoje pela Guarda de Finanças, no âmbito de uma investigação sobre alegadas práticas de facilitação de imigração ilegal.

Lucano ganhou protagonismo internacional nos últimos anos devido ao seu programa de acolhimento de imigrantes em Riace, cidade com escassa população, na região de Calabria. O programa estipulava a entrega de casas abandonadas aos imigrantes, além de formação laboral, com o objetivo de atrair novos habitantes e assim rejuvenescer a economia.

Iniciado em 1998, o programa lançado por Lucano atraiu centenas de imigrantes para a cidade que conta com cerca de 2 mil habitantes no total. O sucesso do programa, enaltecido ao nível internacional como um modelo de integração, levou o autarca de Riace a ser distinguido pela revista “Fortune” como um dos “50 grandes líderes mundiais” em 2016.