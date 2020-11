Autarcas de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras contestam possibilidade de medidas ainda mais restritiva

A poucos dias do Governo anunciar mais um pacote de medidas restritivas que deverão vigorar durante o mês de dezembro, as autarquias de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras publicaram, esta quinta-feira, uma carta aberta dirigida ao Primeiro-Ministro onde manifestam a sua discordância com a aplicação de medidas ainda mais restritivas nestes concelhos do Vale de Sousa.

A carta, publicada nas respetivas páginas de Facebook de cada autarquia, argumenta que “apesar de nestes concelhos se terem atingido valores alarmantes em matéria de casos positivos Covid-19, os mesmos apresentam, na última semana, resultados francamente animadores em matéria de redução de novos casos”.

Esta segunda-feira, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) onde constava os dados por concelhos, Lousada e Paços de Ferreira – que estavam entre os cinco concelhos do Norte mais afetados – registavam 3,362 e 3,698 casos por 100 mil habitantes, enquanto que Felgueiras somava 1,719 casos por 100 mil habitantes. A média do país, de acordo com a ministra da Saúde é de 762 casos por cada 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias.

As medidas atualmente em vigor, decretadas no âmbito de estado de emergência, que foi decretado a 9 de novembro e está em vigor até 23 de novembro, deverão ser alargado por mais 15 dias. Segundo sabe o Jornal Económico, em cima da mesa está a possibilidade de o recolher obrigatório aos fins-de-semana ser apenas aplicado nos concelhos considerados de alto risco. Desta forma, neste fim de semana deverão manter-se as restrições que abrangem 191 concelhos do país e que impõem um recolher obrigatório às 13h.