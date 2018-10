Autarquias sobre OE2019: “Foi detetado um lapso, faltando mais de 18 milhões no valor global a transferir para os Municípios”

A ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses emitiu o seu Parecer sobre a Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2019, “na ótica da análise do conjunto de matérias e artigos que têm

maior impacto na atividade e competências da Administração Local, bem como das entidades

intermunicipais” para concluir que faltam 18 milhões no valor global a transferir para os Municípios.

“Confrontados os montantes a transferir, constantes do mapa XIX, com os cálculos previamente testados e validados pela DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais – foi detetado um lapso, faltando mais de 18 milhões de euros no valor global a transferir para os Municípios, pelo que, desde já, se solicita a devida correção pela Assembleia da República”, lê-se no comunicado da ANMP.

Os Municípios “devem receber 2.665 milhões de euros – um aumento de 173,2 milhões de euros, mais 7% em relação ao valor transferido em 2018 – enquanto a PLOE2019 prevê a transferência de apenas 2.647 milhões de euros”, constata a associação.

“Na mesma linha, verificamos que faltam quase 330 mil euros às Entidades Intermunicipais, cuja

correção também se impõe”, adiantam.

Numa lista onde elencam os pontos positivos e negativos da proposta de OE para o próximo ano os Municípios referem como falha da proposta o facto de não alterar para a taxa reduzida de 6% o IVA aplicável à iluminação pública, nem isenta desse imposto as refeições escolares adjudicadas. Outras das críticas é ao facto de o Orçamento continuar a não repartir o Adicional do IUC com os Municípios.

Como pontos positivos destacam-se o facto de o OE “continuar a libertar os Municípios e Freguesias relativamente a um conjunto de exigências no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso”; “mantém o alargamento da possibilidade de recorrer a contratos de locação (financeira ou

operacional) desde que com diminuição da despesa e/ou do endividamento”; e “exceciona os empréstimos dos Municípios para habitação e operações de reabilitação urbana do cálculo do limite da dívida total, mais incluindo os destinados ao investimento em programas de arrendamento urbano – deverá, não obstante, especificar os arrendamentos de habitações sociais”; entre outros.

A Associação recorda que desde 2010, “e apesar de todos os constrangimentos e restrições financeiras e administrativas à gestão municipal, que os Municípios apresentam saldos positivos que têm contribuído para reduzir o défice”.

“Em 2019, para o défice previsto de 0,2% os Municípios contribuem com um superavit de 667 milhões de euros (0,3% do PIB). Quer isto significar que os Municípios não só não contribuem para o défice público, como têm um contributo efetivo para a diminuição do défice da Administração Pública”.

Posto isto dizem que “este indesmentível sucesso confere aos Municípios toda a legitimidade e autoridade política para serem merecedores da aposta na recuperação e reforço da capacidade financeira municipal”.