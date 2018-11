Autoeuropa diz que só o Porto de Setúbal permite o escoamento da produção diária

A Autoeuropa disse que não existe nenhuma alternativa ao porto de Setúbal. Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a empresa esclareceu, em face das últimas notícias, que “a única alternativa a Setúbal, é Setúbal”, porque as “outras soluções encontradas não garantem o escoamento da totalidade da produção diária”.

Sobre o navio cargueiro de transporte de veículos, o Paglia, que amanhã vai retirar milhares carros parqueados no Porto de Setúbal, tal como notícia o jornal “Público”, a Autoeuropa explicou que o porto faz parte das escalas regulares de transporte de veículos para o porto de Emdem, na Alemanda, e que por isso, “não se tratando de qualquer ação especial”.

O navio cargueiro tem capacidade para transportar três mil automóveis mas só poderá retirar do Porto de Setúbal duas mil viaturas porque saiu do Porto de Santander, em Espanha, com mil carros a bordo.

Para a operação de retirada dos carros parqueados no Porto de Setúbal, onde a Autoeuropa já tem cerca de cinco mil viaturas paradas à espera de serem transportadas, foram contratos cerca de 50 trabalhadores, que não trabalham naquele porto.

A fabricante de veículos da marca Volkswagen disse também que já foram cancelados sete navios até ao momento e que o planeamento do navio cargueiro que amanhã passa por Setúbal teve “por base a garantia de uma solução para o embarque de veículos dada pelo governo e pelo operador logístico”.

A Autoeuropa lamentou ainda que ainda não se tenha encontrado uma solução para a precariedade dos estivadores do Porto de Setúbal e esclareceu que já encetou contactos com o governo e com o operador logístico responsável pela operação no Porto de Setúbal para resolver este conflito.

Os estivadores do Porto de Setúbal estão em greve há cerca de duas semanas porque alegam que há demasiados trabalhadores com contratos precários.