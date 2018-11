Autoeuropa usa Porto de Leixões para escoar produção

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) iniciou hoje a receção de 700 automóveis provenientes da Autoeuropa. Esta é a forma que a Autoeuropa encontrou para contornar os obstáculos fruto da greve que persiste em Setúbal. A Autoeuropa tem sido afetada pela greve de estivadores do porto de Setúbal que exigem um contrato coletivo de trabalho.

autorei”A infraestrutura portuária da APDL estará até ao final de 2018 capacitada para parquear 5.000 automóveis. Afirmando-se assim como uma resposta às necessidades de exportação de automóveis”, diz o comunicado do porto.

A APDL manifestou “satisfação pela confiança depositada pela Autoeuropa na infraestrutura e nos operadores portuários”.

“Este novo serviço será uma mais-valia para Leixões e para o país, que verá reforçada a sua capacidade exportadora, como para a Autoeuropa, que encontra no nosso porto uma opção eficiente para escoar os seus automóveis”, refere a administração portuária.

Recorde-se que “o Porto de Leixões é o principal porto do país em movimentação de carga roll-on/roll-off, serviço necessário à movimentação de veículos na área portuária. Só em 2017, este segmento de carga cresceu 18% em Leixões, registando um movimento de um milhão de toneladas de mercadoria”, contextualiza o comunicado.

Na semana passada a Volkswagen anunciou que desde o início das paralisações no porto de Setúbal foram cancelados sete navios de transporte de automóveis, estando já mais de 10 mil veículos (sobretudo do modelo T-Roc) à espera de embarque.

A Autoeuropa já tinha dito que alguns carros sairiam por Leixões e outros por portos de Vigo e Santander, na vizinha Espanha.