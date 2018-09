Autoridade da Concorrência dá ´luz verde’ ao negócio do gás nos Açores e na Madeira

Ler mais

A Autoridade da Concorrência (AdC) informou, esta quinta-feira, ter aceite o compromisso de desinvestimento apresentado pela Rubis II Distribuição Portugal, tendo emitido uma decisão de não oposição à aquisição pela empresa do negócio de distribuição de Gás de Petróleo Liquefeito (GPL) da Repsol Gás Portugal, nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

A Adc anunciou esta semana a abertura de uma investigação aprofundada à aquisição pela Rubis dos ativos do negócio de distribuição de gás à Repsol na Madeira e nos Açores, manifestando preocupações com a operação de concentração e os decorrentes entraves à concorrência destes mercados.

Na base desta investigação, estaria a identificação de “fortes barreiras à entrada de novos operadores nestes mercados, ao nível das infraestruturas de armazenagem e do transporte de GPL do Continente para os arquipélagos, dos contratos de distribuição existentes, dos custos de entrada e de mudança” e da reduzida dimensão dos mercados considerados.

“A AdC manifestara preocupações com a operação de concentração, decorrentes do facto dos mercados em causa apresentarem estruturas de oferta muito concentradas, cenário que seria agravado com a aquisição (resultando na passagem de três para dois operadores na maior parte das ilhas dos arquipélagos da Madeira e dos Açores). Tal cenário seria prejudicial para os consumidores das Regiões Autónomas por ser suscetível de agravar os preços, a qualidade ou nível do serviço prestado no fornecimento de GPL naquelas regiões”, refere um comunicado.

Face às questões levantadas pela Autoridade da Concorrência, a Rubis apresentou um conjunto de compromissos, nomeadamente um desinvestimento a favor de um terceiro operador de parte dos negócios em causa na operação, por forma a permitir a manutenção de uma estrutura de oferta semelhante à atualmente existente.

“Os compromissos apresentados pela Rubis, ao permitirem a entrada no mercado de um novo fornecedor de GPL e, dessa forma, contribuírem para a manutenção de uma estrutura de oferta semelhante à que existe atualmente, foram considerados suficientes, proporcionais e adequados à resolução dos problemas de concorrência identificados pela AdC”, revela a Autoridade da Concorrência que vai monitorizar os compromissos assumidos.

Rubis congratula-se com decisão da Autoridade da Concorrência

A Rubis congratula-se com a decisão de não oposição da Autoridade da Concorrência (AdC) relativa à aquisição dos ativos do negócio de distribuição de gás (GPL) embalado, granel e canalizado à Repsol, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, comprometendo-se a investir nas regiões autónomas.

Arnaud Havard, administrador da empresa de origem francesa,considera que este desfecho positivo vai resultar em benefícios nos serviços prestados aos consumidores açorianos e madeirenses.

“Os mercados continuarão concorrenciais e competitivos e a Rubis assume o compromisso de prosseguir a sua estratégia de crescimento e de consolidação em Portugal continental e nas ilhas com o foco no cliente e nos consumidores. Os mercados insulares têm uma complexidade logística própria que decorre da sua circunstância geográfica. Ao ganhar mais dimensão, a Rubis fica mais capacitada para investir no território, para gerar mais emprego e riqueza para as Regiões Autónomas e, claro, para melhorar a qualidade da oferta em benefício dos consumidores”, afirma em Arnaud Havard em comunicado.