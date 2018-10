Autoridades turcas encontraram restos mortais do jornalista saudita

A polícia turca encontrou esta terça-feira os restos mortais do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que trabalhava como correspondente para o jornal norte-americano ‘Washington Post’. A informação foi avançada pela ‘Sky News’, que dá conta de que o corpo terá sido encontrado “desmembrado” e com o “rosto desfigurado”, no jardim da casa do cônsul saudita.

Jamal Khashoggi foi visto pela última vez no consulado saudita em Istambul a 2 de outubro. Quatro dias antes tinha-se deslocado ao consulado para recolher documentação para preparar o seu casamento com uma mulher de origem turca. O jornalista era um conhecido crítico do governo saudita e do príncipe herdeiro do país, Mohammed bin Salman.

A descoberta acontece no mesmo dia em que o chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdoğan, foi ao parlamento revelar “toda a verdade” sobre a morte do jornalista saudita. Recep Erdoğan considera que o assassinato foi “planeado com dias de antecedência” e que se tratou de um crime “selvagem”. A versão das autoridades turcas é de que a equipa de sauditas terá torturado e desmembrado o corpo do jornalista para o retirar do consulado sem levantar suspeitas.