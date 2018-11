Avaliação bancária das casas: preço do m2 subiu 70 euros no último ano

No espaço de um ano o preço do m2 nas habitações cresceu 70 euros, com o valor médio atual a cifrar-se nos 1.212 euros, registados no mês de outubro, face aos 1.141 euros verificados no período homólogo de 2017, de acordo com o inquérito à avaliação bancária na habitação divulgado esta quarta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os 1.212 euros registados no passado mês de outubro representaram um aumento de sete euros, face ao mês anterior, o que significa uma subida de 0,6% relativamente a setembro e 6,2% face ao mesmo mês do ano anterior.

Quando comparado com o mês anterior, o valor médio de avaliação dos apartamentos aumentou 13 euros em

outubro, para 1 277 euros/m2. Nas moradias, o valor médio de avaliação diminuiu 1 euro para 1 110 euros/m2. A nível regional, a maior subida para o conjunto da habitação registou-se no Algarve (1,2%), tendo-se verificado descidas na Região Autónoma da Madeira (-0,1%) e na Região Autónoma dos Açores (-0,2%).

Em comparação com o período homólogo, o valor médio das avaliações aumentou 71 euros em outubro (correspondente a 6,2%), tendo o valor de apartamentos e de moradias aumentado 7,1% e 4,5%, respetivamente. A taxa de variação homóloga mais elevada para o conjunto das avaliações verificou-se no Algarve (9,4%) e a menor no Região Autónoma da Madeira (3,7%).