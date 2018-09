Avaria na conduta de água de Porto Novo deve ficar resolvida hoje

Uma avaria nas condutas a cargo da empresa Águas do Porto Novo (APN) obrigou a uma interrupção no fornecimento de água neste município de Santo Antão, problema que deve ficar resolvido ainda esta sexta-feira, informou a edilidade portonovense.

Desde quinta-feira que água não chega às torneiras das casas na cidade do Porto Novo, uma situação que acaba por criar alguns sobressaltos, sobretudo, para as famílias que não têm reservatórios, mas que deve ficar normalizada nas próximas horas, segundo os responsáveis municipais.

A cidade do Porto Novo, com dez mil habitantes, é abastecida desde 2008 com água dessalinizada produzida pela APN, empresa proprietária de uma unidade de dessalinização com a capacidade de produção de mil metros cúbicos por dia.