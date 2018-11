Avião com 149 passageiros a bordo aterra de emergência em Faro escoltado por F-16

A West Sea, do grupo Martifer, que está a finalizar os trabalhos de construção do primeiro navio oceânico do empresário Mário Ferreira, nos estaleiros navais de Viana do Castelo, ganhou a adjudicação de mais dois navios que vão fazer cruzeiros oceânicos, incluindo à Antárctida. As ações da Martifer disparam 6% em bolsa.