Um avião solar autónomo, com capacidade para transportar até 400 kg, começa a voar a partir de 2025. O projeto pertence à companhia hispano-americana Skydweller Aero.

O projeto recebeu financiamento do Banco Europeu de Investimento (BEI) cujo valor total atingiu os 30 milhões de euros.

“Este avião solar consegue voar vários dias somente recorrendo à energia solar e transportar cargas até 400 kg como equipamentos ou antenas. Este tipo de aeronaves conseguem ser muito úteis”, disse o vice-presidente do BEI, Ricardo Félix Mourinho, em conferência de imprensa durante a Web Summit.

A aeronave tem uso dual, podendo ser usada em missões civis, como militares, com capacidade para realizar atividades de vigilância e monitorização, mas também de conectividade, isto é, usando antenas que permitem melhorar a comunicação em terra.

“Existem 3,4 mil milhões de pessoas que não estão ligadas digitalmente. É possível fazê-lo durante 365 dias” disse o CEO da empresa, o norte-americano Robert Miller.

O objetivo é começar a produzir estas aeronaves comercialmente a partir do primeiro trimestre de 2025, no sul de Itália.

Por sua vez, Ricardo Félix Mourinho destacou que as aeronaves têm múltiplos usos civis, incluindo o controlo de Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), pescas ilegais, atividades ilegais, e na monitorização de fogos florestais.

Já Robert Miller recordou que estes aviões podem ser usados para melhorar as comunicações dos bombeiros durante os fogos florestais, recordando o trágico episódio de Yarnell Hill Fire no estado norte-americano do Arizona quando 19 sapadores florestais morreram após perderem as comunicações (o filme Só para bravos -Only the brave- com o ator Josh Brolin, recorda esse trágico momento).

“Podemos combater a pesca ilegal, podemos andar a patrulhar as ZEE durante 365 dias por ano, e combater atividades ilegais”, afirmou o empresário.

O protótipo fez o seu primeiro voo autónomo com sucesso em fevereiro deste ano. E tem capacidade para transportar antenas 4G/5G, fazer gravação de vídeo noite/dia, comunicações de satélite, radar, com capacidade para ser usado em telecomunicações, geoespacial, metereológica e emergências.

Por seu turno, Sofia Moreira de Sousa, da representação da Comissão Europeia em Portugal, destacou a importância das “novas tecnologias” na “transição limpa”, apontando que o “compromisso para investir em energias limpar nunca foi tão forte” e que orçamento comunitário tem o objetivo de retirar o risco às empresas do empréstimo bancário, apontando que já foram realizadas 135 operações comunitárias de investimento num montante de 15,3 mil milhões de euros.