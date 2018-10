Avis Budget Group compra o Grupo Turiscar

O Grupo Turiscar, uma empresa familiar de aluguer de véiculos portuguesa, foi adquirida pela Avis Budget Group que está cotada na bolsa norte-americana Nasdaq. A operação foi concluída esta quarta-feira, dia 3 de outubro. Os termos da transação não foram divulgados.

Em comunicado enviado à redação esta tarde, a Avis Budget Group disse que “integra uma organização líder de mercado em Portugal com duas marcas distintas: a Turiscar (…) e a marca irmã, a Turisprime”. Com esta aquisição, a Avis Budget Group adiciona aproximadamente 3.000 veículos em Portugal e “constitui um passo chave no que diz respeito ao fortalecimento do seu compromisso no mercado local”.

A Tusriscar é uma empresa de aluguer de veículos que “opera principalmente no segmento do mercado empresarial” enquanto a Turisprime se concentra “no segmento de lazer e de turismo”, lê-se no documento.

A Avis Budget Group é uma empresa de soluções de mobilidade global e líder de mercado, através das suas marcas Avis e Budget. No total, a empresa norte-americana conta com mais de 11.000 pontos de aluguer em cerca de 180 países. Além disso, através da sua marca Zipcar, que conta com mais de um milhão de membros, detém uma das principais redes de partilha de automóveis do mundo.

Mark Servodidio, presidente da Avis Budget Group revelou que “as ofertas de ambas as marcas não só ampliam a nossa rede portuguesa como também aumenta a capacidade [da empresa] de abordar as necessidades de uma vasta gama de clientes.” Além disso, depois da empresa cotada na bolsa norte-americana ter adquirido recentemente as empresas italiana, Morini, e do Reino Unido, a ACL, a aquisição do Grupo Turiscar “assinala outro passo na nossa estratégia de expansão internacional e demonstra o ritmo e dinamismo na região e estamos ansiosos por continuar este caminho de progresso”, disse Servodidio.