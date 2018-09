Avon faz parceria com C&A e recruta revendedores nas lojas de moda

A marca de beleza AVON fechou uma parceria com as lojas de moda C&A que vão acolher uma nova edição do ‘roadshow’ AVON. Trata-se de uma ação de recrutamento de novos revendedores para a marca, que tem na mira os visitantes das lojas de moda.

A iniciativa arrancou esta sexta-feira e vai percorrer o país, de norte a sul, incluindo a Região Autónoma da Madeira (Funchal), e os Açores (Ponta Delgada). Até 5 de outubro, o ‘roadshow’ marcará presença em 33 lojas C&A e em quatro espaços comerciais de grande afluência, até às 18h00.

“Vamos estar em todas as lojas C&A do país com diversas dinâmicas como: uma maquilhadora profissional a efetuar uma ‘makeup’ gratuita, temos jogos com prémios”, entre outros, explica Susana Pereira, Commercial Head da AVON Portugal.