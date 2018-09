Quais são as principais fragilidades ao nível do risco de crédito que identifica nas empresas portuguesas?

As empresas portuguesas foram particularmente afetadas pela crise económica global, num efeito motivado pela exposição do tecido empresarial português ao financiamento bancário, a par do enorme peso, no mercado nacional, de pequenas empresas com uma percentagem de PME e microempresas acima da média europeia – nove em cada 10 empresas nacionais são microempresas. Esta dimensão mais reduzida torna-as mais vulneráveis, impossibilitando que tenham acesso a financiamento em condições mais favoráveis ​​e, assim, colocar-se numa melhor posição para aproveitar economias de escala e competir num ambiente internacional cada vez mais exigente.

