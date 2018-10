Balanço da tempestade Leslie: 27 feridos ligeiros, 61 desalojados, 324 mil pessoas sem luz

A tempestade Leslie provocou 27 feridos ligeiros no total de todos os distritos, mais três pessoas assistidas no local, que não necessitaram de ser levadas para unidades de saúde. Os feridos já estão todos em casa. A vasta lista de estragos compreende 61 desalojados, dos quais 57 no distrito de Coimbra, um em Leiria e três em Viseu, e quase 1.900 ocorrências comunicadas à Proteção Civil. Durante a noite, cerca de 324 mil pessoas ficaram sem eletricidade, que tem aos poucos vindo a ser reposta, mas a situação está muito longe de normalizada.

O balanço foi feito às 9h00 da manhã deste domingo, 14 de setembro, pela Proteção Civil. O comandante Rui Laranjeira precisou que das 1.890 ocorrências registadas pela ANPC, 1.218 diziam respeito a quedas de árvores e 441 a quedas de estruturas, tendo o vento sido o fenómeno que causou maior número de ocorrências.

O distrito de Coimbra foi o mais afetado, seguindo-se os de Aveiro, Leiria e Viseu. Na Figueira da Foz, a destruição foi particularmente grande. A maioria das estradas cortadas devido ao mau tempo já foi reaberta, indicou Rui Laranjeiro, destacando-se o IC2, o IP3 e a A1, na região de Coimbra.

Centenas de milhares de habitações sem eletricidade, pessoas desalojadas, estradas cortadas, voos cancelados, danos na via púbica e árvores caídas, são o resultado da passagem da passagem da tempestade Leslie pelo continente.

No terreno estiveram 6.373 operacionais e 2.002 meios terrestres.

Face às previsões existentes, o INEM ativou no sábado a sua Sala de Situação Nacional para acompanhar e articular com as restantes entidades de Proteção Civil os efeitos da passagem da tempestade.

Na Madeira, onde estavam inicialmente os maiores receios das autoridades, a tempestade passou ao início da tarde de sábado sem provocar grandes sobressaltos.

O alerta vermelho mantém-se hoje, domingo, nos distritos de Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal.