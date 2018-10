Balcão do Investidor já realizou mais de 4000 atendimentos

O Balcão do Investidor já realizou 4192 atendimentos. Este serviço da Câmara Municipal do Funchal visa complementar os serviços municipais com o intuito de prestar a possíveis investidores todo o tipo de informação necessário.

“Estes atendimentos sublinham o impacto e a importância do projeto para a nossa economia local”, referiu Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

O Balcão do Investidor será um dos stands presentes na Cidade do Empreendedor. O autarca sublinhou que esta participação é “mais uma excelente oportunidade” para contactar de perto com o público-alvo deste serviço do Município.

Cafôfo refere que uma das mensagens que o balcão vai procurar passar na Cidade do Empreendedor será a “necessidade de revitalizar e renovar” o tecido comercial.

“A par da proteção das Lojas com História, é necessário diversificar a oferta no comércio tradicional com a introdução de novos conceitos e novas formas de fazer comércio”, vincou o autarca.

“Do ponto de vista da Autarquia, incentivar o empreendedorismo é uma forma de dinamizar a economia e criar novos empregos”, acrescentou.