Lisbon, Law & Tech 2023 : Conferência promovida pela Abreu esta semana reuniu juristas, académicos, gestores financeiros, comunidade artística e empreendedores em torno da IA generativa.

10 Novembro 2023, 13h30

A maioria (80%) da investigação nos próximos anos centrar-se-á na Inteligência Artificial (IA) generativa. Palavras de Benjamim Vieira, sócio sénior da McKinsey, consultora que tem realizado vários estudos estatísticos nesta área.

“No sector bancário, as nossas estimativas indicam entre 200-340 mil milhões. Haverá muito impacto, estimamos, no marketing e vendas e operações do cliente. Portanto, tudo o que tenha a ver com campanhas”, explicou o especialista na conferência online “Lisbon, Law & Tech 2023”, promovida pela Abreu Advogados.

Da banca, esteve presente Ricardo Posser Chaves, diretor do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA) do BPI, que disse que “é importantíssimo pensar em escala”. “Muitos dos programas de utilização de IA para transformação de empresas grandes falham porque não são concebidos na escala certa. Começa-se a fazer um caso de uso aqui e outro ali. Isto se calhar há dez anos era correto, por ser experimental, mas hoje tenho a convicção de que o caminho não é esse”, explicou.

