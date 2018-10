Banco de fomento divulga instrumentos financeiros para empresários

A Instituição Financeira para o Desenvolvimento (IFD), mais conhecida como o banco de fomento empresarial público, convida hoje, dia 9 de outubro, empresários nacionais para uma sessão de divulgação dos instrumentos financeiros públicos sob a sua gestão.

Segundo um comunicado da IFD, “as empresas terão a oportunidade de conhecer os instrumentos financeiros públicos disponíveis para alavancar o investimento das PME (Pequenas e Médias Empresas e empresas de média capitalização).

Serão apresentados casos reais de empresas que tiveram acesso aos instrumentos financeiros disponibilizados pela IFD, acrescenta o documento.

A sessão de divulgação da IFD irá decorrer na Associação Empresarial de Portugal (AEP), no Porto, estando prevista a apresentação detalhada das caraterísticas de vários instrumentos financeiros aos empresários, “tais como linhas de financiamento com garantia mútua, entre as quais a ‘Linha Capitalizar Mais’, onde o prazo de financiamento poderá ser estendido até 12 anos, com período de carência de capital até três anos; a ‘Linha de Coinvestimento com Business Angels’, credenciados pelo IAPMEI, cujos públicos-alvo são as ‘startups’ e as a PME que desenvolvam novos produtos e serviços; ou, ainda, a ‘Linha de Coinvestimento com Fundos de Capital de Risco’, com o mesmo foco empresarial mas para investimentos de maior dimensão”.

Para o presidente da IFD, Henrique Cruz, esta sessão de divulgação dos Instrumentos Financeiros Públicos é uma grande oportunidade para detalhar e apresentar aos empresários as características dos vários instrumentos financeiros disponíveis.

“As pequenas e médias empresas e as mid caps são o motor da economia nacional. Com esta sessão, a IFD pretende divulgar os diversos instrumentos de financiamento disponíveis e esclarecer os empresários como podem aceder às linhas de financiamento e de coinvestimento disponibilizadas pela IFD e pelos seus parceiros, que permitem colmatar falhas de mercado no acesso ao financiamento”, explica este responsável.

Entre as empresas que já receberam financiamento da IFD, encontram-se a MindProber,

empresa eleita a mais inovadora a nível mundial na área de estudos de mercado no ‘Insight Innovation Exchange North America 2017’; a Findster, empresa que fechou uma ronda ‘seed’ no valor de três mil milhões de euros, de um só investidor; a SenseiData, empresa que tem como investidores um dos maiores grupos retalhistas mundiais, o alemão Metro Group e a aceleradora americana Techstars, adianta o referido comunicado da IFD.

Esta instituição concebe, estrutura e operacionaliza soluções de financiamento que

permitam colmatar falhas de mercado no acesso das PME (Pequenas e Médias Empresas) e empresas de média capitalização (mid caps) portuguesas ao financiamento e assegura que tem vindo a contribuir para o desenvolvimento económico do setor corporativo e para a criação de riqueza e emprego.