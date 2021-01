Banco de Portugal participa em novo fundo ‘verde’ do BIS

O Banco de Portugal participa no segundo fundo “verde” para bancos centrais lançado pelo Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), reforçando a sua aposta em práticas de investimento ambientalmente responsáveis.

Este fundo, em euros, surge após o sucesso do primeiro fundo “verde”, em dólares, lançado em setembro de 2019 pelo BIS e onde o Banco de Portugal participa também.

Os dois fundos pertencem à iniciativa de fundo de títulos verdes do BIS e investem em títulos de alta qualidade que cumprem os padrões ecológicos (verdes) internacionais e financiam projetos ecológicos.

Ao reforçar os requisitos de sustentabilidade na gestão dos seus ativos de investimento, “o Banco de Portugal continua a concretizar o compromisso de contribuir para o esforço global de promoção dos objetivos ambientais e, em particular, no combate às alterações climáticas”, diz o banco central nacional.

O Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) lançou um fundo aberto denominado em euros para investimentos em títulos verdes por bancos centrais e instituições oficiais. O lançamento segue o lançamento bem-sucedido de um primeiro fundo de títulos verdes do BIS denominado em dólares americanos em setembro de 2019. Juntos, os dois fundos de títulos verdes do BIS administrarão cerca de 2 mil milhões de dólares (1,64 mil milhões de euros) em títulos verdes para bancos centrais, com a expectativa de que os fundos continuem a crescer consideravelmente.

O BIS e os bancos centrais participantes estão “fortemente comprometidos” com o apoio a práticas de investimento ambientalmente responsáveis.

Recorde-se que o Banco de Portugal faz parte, desde dezembro de 2018, da Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS), a rede internacional que promove a responsabilidade ambiental no setor financeiro.