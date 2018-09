Banco de Portugal reconhecido pela Alliance for Financial Inclusion pela inclusão financeira

A Alliance for Financial Inclusion (AFI) atribuiu ao Banco de Portugal e ao Banco Central do Brasil o Prémio Especial 2018, como reconhecimento pelo contributo destes dois bancos centrais para o reforço das políticas de inclusão e formação financeira dos bancos centrais de países de língua portuguesa (BCPLP), no quadro do protocolo de cooperação celebrado entre os BCPLP e a AFI em 2017, anuncia o banco central português em comunicado.

Os prémios da AFI distinguem, anualmente, os membros que mais contribuíram para promover a inclusão financeira das populações e apoiar os países membros desta organização.

Segundo a nota, o prémio foi atribuído em Sochi, na Federação Russa, à margem da 10.ª edição do Global Policy Forum, o principal fórum anual da AFI, no qual os membros se reúnem para discutir o desenvolvimento e a implementação das estratégias nacionais de inclusão financeira.