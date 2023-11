O Grupo BEI (Banco Europeu de Investimento) estará presente com um stand próprio na 2023 Web Summit, em Lisboa, para mostrar o seu apoio às empresas em fase de arranque e de rápido crescimento na Europa, de 13 a 16 de novembro.

10 Novembro 2023, 09h15

O Grupo BEI (Banco Europeu de Investimento) estará presente com um stand próprio na 2023 Web Summit, em Lisboa, para mostrar o seu apoio às empresas em fase de arranque e de rápido crescimento na Europa, de 13 a 16 de novembro. O Vice-President Ricardo Mourinho Félix vai participar de um painel.

O banco diz que no stand do BEI e do Conselho Europeu de Inovação (CEI), o Banco Europeu de Investimento, o Fundo Europeu de Investimento e o CEI demonstrarão a forma como trabalham para mobilizar financiamento e conhecimentos técnicos para apoiar empresas e start-ups inovadoras.

O BEI diz que “a tecnologia digital, a economia sustentável e a ação climática para construir uma economia europeia competitiva, sustentável e digital, tendo as PME como principais motores, são alguns dos principais objectivos subjacentes à atividade do Grupo BEI”.

O Grupo BEI atua como catalisador para o acesso ao financiamento na Europa de numerosas empresas europeias em todas as fases de desenvolvimento, tendo disponibilizado cerca de 18 mil milhões de euros para apoiar a inovação e as competências em 2022 e mais 16 mil milhões de euros para apoiar 430 mil PME e empresas de média capitalização na Europa.