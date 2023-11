Banco Montepio informou o mercado que adiou a maturidade da emissão de obrigações cobertas no valor de 300 milhões de euros para daqui a um ano.

6 Novembro 2023, 19h41

O Banco Montepio informou o mercado que adiou a maturidade da emissão de obrigações cobertas no valor de 300 milhões de euros para daqui a um ano.

As obrigações da emissão “se encontra integralmente retidas no seu balanço e que, na qualidade de obrigacionista único, deliberou unanimemente por escrito (Written Resolution) a alteração da data de maturidade (Maturity Date) de 9 de novembro de 2023 para 11 de novembro de 2024, mantendo-se inalterados os restantes termos e condições das Condições Finais (Final Terms) da emissão”.

A alteração da data de maturidade agora promovida não constitui uma extensão automática do vencimento, “sendo antes uma deliberação tomada pelo Banco Montepio enquanto obrigacionista único, conforme definido na condição 12 (Meetings Of Holders Of Covered Bonds) dos Terms And Conditions Of The Covered Bonds do Prospeto”.

O Banco Montepio tem um programa de obrigações cobertas constituído ao abrigo do Regime Jurídico das Obrigações Cobertas e que foi aprovado no formato Conditional Pass-Through, com uma extensão automática do vencimento das obrigações cobertas para uma data futura pré-determinada caso se verifiquem certos eventos (Issuer Events), “conforme previsto no prospeto base do Programa atualmente em vigor, e aprovado no dia 20 de julho de 2023”.