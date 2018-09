Bancos contrariam regulador e aceleram no crédito de risco

Os bancos estão cada vez mais agressivos na promoção de crédito e a “esmagar” a sua margem comercial (spread) oferecendo soluções que contornam ou contrariam as recomendações do Banco de Portugal (BdP), avança o jornal “Público”, esta segunda-feira.

As várias recomendações feitas pelo regulador a 1 de julho ainda não tiveram efeitos práticos, com o saldo do primeiro mês da concessão de crédito a mostrar uma variação muito reduzida. No mês de julho os bancos emprestaram 919 milhões de euros para compra de casa e 530 milhões de euros para crédito consumo e outros fins, num total de 1.449 milhões de euros, menos de 106 milhões de euros face ao mês anterior, o último antes da entrada em vigor das recomendações.

A redução dos spreads é a parte mais visível da concorrência entre bancos, um “esmagamento” que permite a muitos particulares ter acesso ao crédito, tendo em conta as baixas taxas de juro, que no caso das Euribor, as amais utilizadas em Portugal estão mesmo em valores negativos.