Banif Banco de Investimento passa a Bison Bank

O Banif Banco de Investimento mudou de nome e agora é Bison Bank, confirmou o banco em comunicado.

“O Bison Bank, anteriormente denominado de Banif – Banco de Investimento, e que foi adquirido pela Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited (Bison Financial), a qual, por sua vez, é detida pela Bison Capital Holding Company Limited (Bison), vê hoje a sua nova marca lançada”, lê-se na nota.

O core da atividade do banco passará essencialmente pelas áreas de negócio de wealth management, gestão de ativos e banca de investimento.

É com base na ligação privilegiada ao mercado asiático que o Bison Bank (cuja marca foi dada em primeira-mão pelo Jornal de Negócios) “irá distinguir-se das restantes entidades financeiras no nosso país. Em especial, neste atual contexto em que Portugal se posiciona como o segundo país europeu que mais investimento chinês recebe, quando ponderado pela sua dimensão económica”, diz o banco que terá Pedro Cardoso como CEO.

“Os recursos que a Bison detém nos mercados asiáticos, permitem que o banco potencie uma rede sólida e distinta de conhecimentos, que entre outros, dará possibilidade aos atuais clientes de beneficiarem de uma plataforma de oportunidades de investimento nos mais variados países. O banco irá servir ainda como ponte financeira entre a Ásia, Europa e vice-versa”, avança o banco de investimento.

“Os nossos objetivos passam por criar uma ligação intercontinental sólida entre os continentes Asiático e Europeu apoiando um fluxo constante de ligações que aproximam os mercados de investidores em todo o mundo. Com esta aquisição e o lançamento do Bison Bank, iremos apoiar clientes asiáticos interessados em investir e expandir a atividade internacionalmente, bem como a investidores internacionais interessados na China”, referiu, Lijun (Lily) Yang, Presidente Não – Executiva do Bison Bank.