Bankinter adquire negócios do EVO Banco e Avantcard, filial de crédito ao consumo na Irlanda

Ler mais

O Bankinter acaba de anunciar que alcançou um acordo com a Smart Holdco, uma companhia que pertence a vários fundos geridos por companhias associadas à Apollo Global Management e que é dona do EVO Banco SAU, com vista à aquisição do negócio bancário do EVO Banco em Espanha e da sua filial de crédito ao consumo na Irlanda, Avantcard.

Na operação fica excluída a compra da EVO Finance, a financeira do Grupo em Espanha.

“A aquisição da filial Irlandesa, Avantcard, reforça a atividade do negócio de Consumo do Grupo, incorporando uma carteira sã, rentável e com potencial de crescimento, adicionando ainda diversificação geográfica a este negócio”, diz o banco espanhol.

A operação está sujeita à obtenção das autorizações dos organismos competentes e dos reguladores, avisa o Bankinter.

“As partes acordaram não tornar públicos os termos económicos da transação, já que o valor final será determinado no fecho da operação em função do número de Clientes e saldos efetivamente transferidos e do excesso de capital, caso exista”, explica a instituição.

Os negócios adquiridos terão um impacto de 99 milhões de euros no capital do Bankinter, o que se traduz em 29 pontos básicos no rácio de capital CET1 fully loaded correspondente, a finais de junho. Nessa data, este rácio era de 11,55%, pelo que, depois da operação, se situará em 11,26%, um nível muito acima dos mínimos requeridos para 2018 exigidos ao Bankinter pelo Banco Central Europeu.

O Grupo Bankinter aposta no crescimento no negócio de banca digital com a compra de uma marca líder neste mercado, que conta com 456.000 clientes em Espanha com um perfil digital e ferramentas tecnológicas de última geração.

O EVO Banco conta com 456.000 Clientes, que na sua grande maioria se relacionam com a entidade por canais digitais, 229 colaboradores e um balanço de 3.000 milhões de euros em depósitos e 800 milhões de euros em empréstimos hipotecários.

Por seu lado, a financeira Avantcard Ireland Limited, líder na Irlanda no negócio de Crédito ao Consumo, conta com 151.000 Clientes, 145 colaboradores e um negócio de 280 milhões de euros de crédito em cartões revolving, ou de pagamento agendado, e 66 milhões de euros em empréstimos pessoais.

O objetivo desta operação centra-se em dois tipos de atividade, que o Bankinter considera estratégicas: a banca digital e o negócio ao consumo; e em dois locais geográficos distintos: Espanha e Irlanda, admite o bancobankinter.

“Por um lado, o Grupo Bankinter procura potenciar a sua aposta no negócio de banca digital, apoiando-se no valor da marca EVO e na sua base de Clientes – composta maioritariamente por aforradores -, com uma média de idade mais jovem, com um perfil digital marcado, com alto potencial de crescimento e que permitirão ao Banco incrementar a sua quota de mercado neste negócio de uma forma complementar à sua atividade atual . Por outro, a aquisição da Avantcard, permitirá ao Grupo reforçar o seu negócio de consumo com uma carteira sã e com potencial, dando um impulso a uma atividade que é uma das suas cinco principais linhas de negócio”, diz o banco.

O banco diz ainda que a compra da Avantcard “significa a incorporação de uma entidade sólida, rentável, especializada, com experiência nesse negócio, avançada tecnologicamente e à que Bankinter Consumer Finance, a filial de consumo do Banco, poderá adicionar a experiência e competências adquiridas em Espanha e Portugal, as quais têm permitido mostrar os melhores números de crescimento entre as entidades financeiras em Espanha”, diz a nota de imprensa.

Assim, a aquisição acrescenta diversificação geográfica ao perfil de risco do Bankinter neste negócio, ao ampliar o âmbito de atuação a outro país da União Europeia e da União Monetária. “O financiamento ao consumo converte-se assim na mais internacional das atividades do Grupo Bankinter, com presença em Espanha, Portugal e Irlanda”, lê-se no comunicado.