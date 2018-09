Bankinter baixa spread do crédito à habitação

O Bankinter cortou o spread mínimo do crédito à habitação para 1% para clientes que invistam pelo menos 30% do valor da avaliação do imóvel ou com financiamentos a partir de 150 mil euros, divulgou a instituição bancária, em comunicado, esta sexta-feira.

A partir da próxima segunda-feira, dia 17 de setembro, serão aplicadas as novas condições de crédito mínimo, que incluem ainda uma redução do spread para 1,10% para os clientes com financiamentos acima de 150 mil euros e cujo investimento seja inferior a 30%.

O banco esclarece que nos restantes escalões, os spreads mantêm-se inalterados (ou seja – um spread mínimo de 1,25% para montantes entre 100 mil euros e 150 mil euros e 1,45% para montantes inferiores a 100 mil euros).