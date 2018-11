Banqueiros: “O Mecanismo habituou-se a nós e nós habituamos-nos ao Mecanismo”

“O Mecanismo habituou-se a nós e nós habituamos-nos ao Mecanismo”, a frase é de António Vieira Monteiro, CEO do Santander Totta, mas podia resumir o sentimento dos banqueiros face ao Mecanismo Único de Supervisão que nasceu há quatro anos.

No painel “Instituições Significativas adaptação difícil ou transição tranquila?”, Paulo Macedo, CEO da CGD, Miguel Maya, CEO do BCP, António Vieira Monteiro, CEO do Santander Totta, António Ramalho, CEO o Novo Banco e Fernando Ulrich, presidente do BPI, foram os oradores.

No balanço dos quatro anos de Mecanismo Único de Supervisão, os banqueiros elogiam “o trabalho notável”; reconhecem que funciona eficazmente e gostam da “credibilidade” que trouxe ao mercado bancário. Mas o reforço do nível de exigência, por exemplo do fit & proper (avaliação e adequação dos gestores), cria nos banqueiros mixed feelings.

O Mecanismo Único de Supervisão (MUS) é o sistema de supervisão bancária que integra o Banco Central Europeu (BCE); as autoridades nacionais competentes dos países participantes, de entre as quais o Banco de Portugal.

“O mundo é global, por isso a supervisão tem de ser global e faz todo o sentido um MUS”, defendeu Vieira Monteiro.

O presidente do Santander Totta defendeu que no futuro “a supervisão deve abranger as atividades e não as instituições”, isto a propósito da entrada de novos players como as fintechs.

Fernando Ulrich, Chairman do BPI, concordou com Vieira Monteiro neste ponto.

Mas recusa-se a fazer a apologia da inovação como meca do setor. “A Inovação foi o que nos levou às crises financeiras”.

Apesar do MUS ser “uma obra notável” para Ulrich é apenas uma peça no processo da regulação europeia.

Na sua intervenção o Chairman do Banco detido hoje a quase 100% pelo CaixaBank defendeu que os bancos têm de caminhar no sentido de terem o mesmo racio de NPL/NPE, para “não andarem uns bancos a subsidiar os outros”. Isto num painel onde constava o presidente do Novo Banco, o alvo de todas as críticas subtis dos banqueiros. Miguel Maya chamou-lhe “banco de transição” e lembrou que o BCP já pagou 40 milhões este ano ao Fundo de Resolução nacional.

António Ramalho preferiu alertar para a questão da arbitragem regulatória como desafio para o futuro.

Todos defendem o mesmo level playing field entre operadores que praticam as mesmas atividades.

Paulo Macedo voltou a repetir que as fintechs só “deixam para os bancos os depósitos que aquilo que exige capital e regulação apertada”.

O CEO da CGD considera por fim que o MUS trouxe a certeza que “se houver uma crise ela será diferente [para melhor]”.

Numa plateia cheia de gestores bancários (Luís Pereira Coutinho, Carlos Rodrigues, Maria Cândida Rocha da Silva, entre muitos outros), a conferência decorreu no Museu do Dinheiro no Banco de Portugal, e começou com condições acústicas difíceis.

(Em atualização)