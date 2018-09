Barómetro dos mercados a meio da semana

O Jornal Económico nasceu a 16 de setembro de 2016. Desde então, transformou-se numa marca de informação multiplataforma, presente nos suportes papel, online e multimédia. Sempre com o objetivo de melhor servir os seus leitores. Conheça as principais etapas do percurso do JE, que é hoje o jornal de economia e finanças com mais audiência em Portugal. Obrigado pela sua confiança e preferência!