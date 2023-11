Bastonário dos médicos alerta que “a saúde não pode esperar por eleições”

Em declarações aos jornalistas no final de uma visita ao Hospital de Braga, Carlos Cortes admitiu que a crise política decorrente da demissão do primeiro-ministro e o consequente interregno das negociações entre o Governo e os sindicatos médicos vêm acrescentar “um fator de maior instabilidade” ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

8 Novembro 2023, 14h22