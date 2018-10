Bastonários dos Médicos e Enfermeiros defendem melhorias na Saúde

Os bastonários das Ordens dos Médicos e dos Enfermeiros defendem a adopção pelo Governo de melhorias no setor da Saúde.

Comentando a remodelação governamental hoje anunciada, que inclui a substituição anterior ministro da Saúde , Adalberto Campos Fernandes por Marta Temido, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, disse hoje à RTP3 que “é preciso ter mais respeito pelos profissionais do setor, pela tutela, pelo Governo”.

Miguel Guimarães admitiu que com o anterior ministro da Saúde, os médicos não se sentiam respeitados e admitiu que “a doutora Marta Temido tem pouco tempo até ao final do mandato para fazer o seu trabalho”.

Além da questão da mudança de paradigma e da aposta no capital humano, o bastonário da Ordem dos Médicos advogou ainda que “devíamos ter uma organização mas adequada e reformar a organização hospitalar, referindo a necessidade de investimentos em atuais e futuros hospitais, como o Hospital de Vila Nova de Gaia, o Hospital Central do Alentejo, o Hospital de faro, o novo Hospital em Lisboa e o novo hospital para a Madeira.

Por seu turno, aAna Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos e Enfermeiros, também em declarações à RTP3, admitiu, “desde junho, havia um bom entendimento e uma negociação séria” com o anterior titular da pasta da Saúde, e defendeu a mudança do modelo de financiamento, que agora é baseada em termos quantitativos, pelo número de atos clínicos, mas que, no seu entender, deveria ser baseada numa análise qualitativa.