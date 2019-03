Bayer já perdeu 40% em bolsa desde a aquisição da Monsanto. Culpa é de um herbicida

Dia negro para os títulos da Bayer. O conglomerado farmacêutico e químico alemão, dono da Monsanto. As ações da Bayer estão em ‘queda livre’, perdendo cerca de 10%.

A Bayer perdeu a primeira parte de um julgamento num tribunal federal dos Estados Unidos, no âmbito de uma ação intentada por Edwin Hardeman que culpou o conglomerado alemão que o produto químico herbicida, Roundup, lhe causou um linfoma.

A autora da ação é uma jardineira amadora de 70 anos e usou o produto durante décadas no jardim de sua casa, na Califórnia.

De acordo com o “Financial Times”, numa decisão unânime do tribunal, foi considerado que o Roundup constituiu um “fator substancial” enquanto agente provocador do cancro.

Na próxima fase do processo judicial, que se inicia hoje nos Estados Unidos, o tribunal vai determinar o montante das indemnizações que a Bayer terá de pagar.

Os analistas do Barclays, um banco britânico, consideraram que a queda de 10% das ações da Bayer implica que os investidores estimam que o montante das indemnizações se situe entre os 15 mil milhões e os 20 mil milhões de dólares, notícia o diário britânico.

Desde que a Bayer adquiriu a Monsanto no ano passado por 63 mil milhões e dólares, o conglomerado alemão tem sido acusado numa série de processos, o que assusta os investidores porque temem que o grupo empresarial não consiga evitar o pagamento de montantes elevados em indemnizações.

Após a operação, a Bayer perdeu cerca de 40% do seu valor em bolsa, avança o portal “Yahoo News”.

Em fevereiro deste ano, Werner Baumann, CEO da Bayer, revelou que a empresa tem mais de 11 mil processos pendentes nos Estados Unidos por causa do produto Roundup e do seu ingrediente ativo, o glifosato, que mata as ervas-daninhas.

O glifosato foi incorporado no Roundup, que foi colocado no mercado em 1974 pela Monsanto.