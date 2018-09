BBVA: Francisco González será sucedido por Carlos Torres

O Conselho de Administração do BBVA aprovou a saída do histórico presidente do banco espanhol e a entrada para o seu lugar de Carlos Torres Vila, noticia o El Economista.

Francisco González é presidente do BBVA desde 2000 e atualmente é Group Executive Chairman do BBVA e termina o atual mandato, que será o último, no próximo dia 31 de dezembro.

Carlos Torres Vila é um banqueiro espanhol, que desde maio de 2015 é CEO (Chief Executive Officer) do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Já é o segundo grande banco espanhol a anunciar mudanças na cúpula de gestão. Ontem o

O Banco Santander noticiou que nomeou Andrea Orcel, chefe da área de investimentos do UBS, como seu próximo CEO, substituindo assim José Antonio Álvarez, que passa agora a vice-presidente executivo do grupo espanhol. Estas nomeações serão efetivas depois de serem obtidas as autorizações necessárias, mas “nunca antes de 01 de janeiro de 2019”, segundo o comunicado do Santander.