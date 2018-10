BBVA lucra 4.323 milhões até setembro, mais 25,3% impulsado pelo Chile

O BBVA obteve um lucro líquido de 4.323 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que traduz uma subida face ao mesmo período de 2017, principalmente graças às mais-valias obtidas pela venda do BBVA Chile, no valor de 633 milhões, avança a agência Efe.

Num comunicado enviado hoje à Comissão Nacional do Mercado de Capitais (CNMV) espanhola, o BBVA explicou que, para além do negócio feito no Chile, alcançou esses resultados devido ao aumento das receitas recorrentes, à contenção de custos e ao menor nível de imparidades.

Apenas no terceiro trimestre, o BBVA lucrou 1.674 milhões de euros, um aumento de 46,4%, em relação ao mesmo período do ano passado, devido às mais-valias obtidas da venda da participação do BBVA Chile, o resultado desses três meses reflete também o impacto negativo de 190 milhões de euros da contabilização da hiperinflação verificada na Argentina.

Em comunicado à imprensa, Carlos Torres, o presidente do grupo que em Portugal passou a sucursal, destacou que, apesar das dificuldades tidas na Turquia e na Argentina, a entidade apresenta resultados que mostram a “força” do modelo de negócios e a sua diversificação geográfica.

A rentabilidade do grupo espanhol (ROE), entre janeiro e setembro, foi de 12,2 %, enquanto no mesmo período de 2017 tinha sido de 9,6%%.