O BCP revelou ao mercado que obteve uma autorização do BCE para exercer a opção de reembolso antecipado do instrumento de Additional Tier 1 (AT1), atualmente em curso, no montante de 400 milhões de euros.

13 Novembro 2023, 18h03

O BCE autoriza o banco a reduzir Fundos Próprios, “através do exercício da opção de reembolso antecipado da emissão de Additional Tier 1 em curso, considerando que na sequência da referida redução, os fundos próprios e os passivos elegíveis do BCP, em base consolidada, deverão exceder os requisitos previstos no Regulamento (EU) Nº 575/2013 da Diretiva 2013/36/EU do Parlamento e do Concelho Europeu e na Diretiva 2014/59/EU do Parlamento e do Concelho Europeu, por uma margem considerada adequada pelo BCE”, lê-se no comunicado.

A decisão sobre o exercício da opção de reembolso antecipado da emissão de AT1 (dívida de elevada subordinação) está em avaliação, “não tendo ainda sido tomada por parte do banco”.

O BCP diz que “a decisão será oportunamente comunicada nos termos constantes das condições finais da referida emissão”.

Esta emissão foi feita em 2019, são títulos de dívida perpétua. O banco levantou 400 milhões de euros a uma taxa de juros de 9,25%.