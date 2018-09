BCE mantém juros em mínimos e reafirma plano para terminar estímulos

O Banco Central Europeu (BCE) manteve, esta quinta-feira, as taxas de juro de referência na zona euro em mínimos históricos, bem como o plano de terminar o programa de compra de ativos da zona euro no fim de dezembro de 2018. A decisão foi anunciada após a reunião do Conselho de Governadores e será explicada pelo presidente da instituição, às 13h30, em conferência de imprensa.

“O Conselho de Governadores espera que as taxas de juro chave do BCE continuem aos níveis atuais pelo menos ao longo do verão de 2019 e, em qualquer casa, enquanto for necessário para assegurar a contínua convergência da inflação para níveis próximos, mas abaixo de 2% a médio prazo”, anunciou a instituição.

A taxa de juro diretora na zona euro continua, assim, em 0%, enquanto a taxa aplicável à facilidade de depósito também não sofreu alterações e permanece nos -0,40% e a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez fica em 0,25%.