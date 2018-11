BCE nomeia Andrea Enria para presidente do Conselho de Supervisão

O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) nomeou hoje Andrea Enria para presidente do Conselho de Supervisão. Andrea Enria foi selecionado de uma lista de candidatos elaborada pelo Conselho do BCE em 26 de setembro.

Andrea Enria, que é ainda presidente da EBA, Autoridade Bancária Europeia, será assim o substituto de Daniele Nouy, cujo mandato termina em Janeiro de 2019. O Mecanismo Único de Supervisão, que vai ser liderado por Andrea Enria, é o braço do BCE para a supervisão de 118 instituições financeiras da zona euro.

Se for aprovado pelo Parlamento Europeu e confirmado pelo Conselho da União Europeia, sucederá a Danièle Nouy como presidente do Conselho de Supervisão em 1 de janeiro de 2019. O mandato do presidente do Conselho de Supervisão tem a duração de cinco anos e não é renovável.

O BCE informou hoje o presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, Roberto Gualtieri, sobre a sua decisão, em consonância com o acordo interinstitucional celebrado entre o BCE e o Parlamento Europeu. O BCE informou igualmente o presidente do Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros, Hartwig Löger, diz o BCE em comunicado.

O nomeado será convidado pela Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários a participar numa audição pública. Andrea Enria (57 anos) é atualmente presidente da Autoridade Bancária Europeia (European Banking Authority – EBA).