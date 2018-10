BCP ajuda praça lisboeta a abrir no ‘verde’

A bolsa portuguesa abriu sessão desta quarta-feira, dia 3 de outubro, a negociar em terreno positivo, enquanto as bolsas europeias estão igualmente otimistas. O principal índice português, PSI 20, somou 0,27% no arranque da manhã, para 5.306,33 pontos, alavancado pelas subidas do BCP e do setor energético.

A ‘verde’ acordou a EDP (+0,03%), a Galp Energia (+0,30%) e a REN (+0,50%). Com uma valorização mais expressiva, os ‘pesos-pesados’ BCP (+1,06%, para 0,2471 euros) e Jerónimo Martins (+0,53%, para 12,3350 euros). Também as ações da Altri e dos CTT avançam 0,36% e 0,90%, respetivamente.

“A tendência dos bancos italianos (os mais sensíveis às questões orçamentais do país) continuará a ditar a evolução do BCP. Embora durante este processo o BCP possa encetar algumas recuperações de curto prazo, uma inversão de tendência só poderá ocorrer com uma melhoria sustentável da situação italiana ou pelo facto de as recentes quedas tornarem os rácios fundamentais do banco bastante apelativos para investidores de longo prazo”, explicam os analistas do BPI, num research publicado hoje.

Por outro lado, os títulos da Pharol (-1,67%, para 0,1650 euros) e os da Corticeira Amorim (-0,35%) iniciaram a sessão em contraciclo.