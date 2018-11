BCP e Corticeira Amorim impulsionam abertura da bolsa nacional

A bolsa portuguesa iniciou sessão esta quarta-feira, 7 de novembro, a negociar em terreno positivo, em linha com com os ganhos das praças europeias. O principal índice português, PSI 20, soma 0,89% para 5.022,02 pontos, impulsionado pelas valorizações do BCP e da Corticeira Amorim.

A destacar-se no índice português está a Corticeira Amorim, que divulgou esta quarta-feira resultados trimestrais à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O lucro da empresa aumentou 4,0%, para 58,6 milhões de euros, nos primeiros nove meses em termos homólogos, com as vendas a subirem 9,8% para 583,8 milhões de euros. A reagir a este dados, a Corticeira Amorim segue a somar 1,98% para 9,790 euros.

A acompanhar a cotada está o BCP, que avança 1,72% para 0,248 euros. No setor da energia, a EDP ganha 0,61% para 3,134 euros, a EDP Renováveis sobe 1,09% para 7,905 euros, a Galp Energia soma 0,80% para 15,120 euros e a REN valoriza 0,50% para 2,390 euros.

De notar que a EDP Renováveis apresentou também esta quarta-feira resultados à CMVM. A EDP Renováveis registou lucros de 115,2 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2018, o que representa uma diminuição de 30% em relação ao período homólogo de 2017.

Em alta estão também a Jerónimo Martins (0,19%), a NOS (0,39%), a Semapa (0,63%), a Altri (1,65%), a Navigator (0,96%), os CTT (0,84%) e a Sonae (1,63%).

A contrariar a tendência estão a Sonae Capital (-0,13%) e a Pharol (-1,04%).

As restantes praças europeias abriram em alta. O índice alemão DAX soma 0,87%, o francês CAC valoriza 0,95%, o italiano FTSE MIB aprecia 1,23%, o holandês AEX 0,92%, o britânico FTSE 100 sobe 0,89% e o espanhol IBEX 35 ganha 1,59%.

No mercado petrolífero, o Brent desvaloriza 0,25% para os 71,95 dólares por barril e o crude WTI deprecia 0,48% para os 61,91 dólares.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,39% para 1,147 dólares e a libra soma 0,36% para 1,314 dólares.