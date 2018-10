BCP e Pharol impulsionam PSI 20

O principal índice bolsista português soma 0,68%, para 5.041,09 pontos, esta quarta-feira, em linha com as principais europeias. Por cá, apenas duas empresas cotadas caem, com BCP a impulsionar o PSI 20.

O banco liderado por Miguel Maya, um dos pesos pesados do PSI 20, está a crescer 3,41%, para 0,23 euros, dando continuidade aos ganhos da sessão bolsista anterior. Os ganhos do BCP em bolsa justificam-se pela antecipação de que os lucros do banco tenham subido mais de 116% para 93 milhões de euros, no terceiro trimestre do ano, face ao período homólogo.

Destaque ainda para a Pharol, que lidera os ganhos da sessão ao valorizar mais de 5%, para 0,15 euros.

Também os CTT estão em foco. Após terem iniciado a sessão de hoje a perder 1,26%, a empresa liderada por Francisco Lacerda está, agora, a negociar em terreno positivo, subindo 0,30%, para 3,34 euros.

Os CTT apresentaram, ontem, os resultados do terceiro trimestre, com a performance em bolsa a refletir o impacto desses números: os lucros deslizaram 50% para dez milhões de euros, num período em que o negócio do correio cresceu.

Em contraciclo e a travar o desempenho do PSI 20, está a Jerónimo Martins, que também divulgou resultados na terça-feira. A Jerónimo Martins tomba 3,95% para 11,06 euros, após os lucros da retalhista, dona dos supermercados Pingo Doce, aumentarem 2,4% nos primeiros nove meses do ano, para 292 milhões de euros.

A sessão de hoje será ainda marcada pela apresentação de resultados, face ao terceiro trimestre do ano, da Semapa e Altri após o fecho do mercado.