BCP e retalho animam PSI 20 numa Europa mista

A bolsa portuguesa negocia em alta a meio da sessão desta segunda-feira, dia 17 de setembro, numa altura em que a Europa segue mista. O principal índice do mercado, PSI 20, soma 0,90%, para 5.332,93 pontos, impulsionado pelas valorizações do retalho e do BCP. Os mercados financeiros beneficiam da decisão da Standard & Poors, anunciada na sexta-feira, após o fecho do mercado.

Os títulos do banco avançam 2,20%, para 0,2419 euros, enquanto os da Jerónimo Martins sobem 1,47%, para 13,0800 euros, e os da Sonae 1,28%, para 0,9095 euros. A Pharol acompanha o otimismo e sobe 0,66%, para 0,1842 euros, num dia em que a brasileira Oi, da qual é acionista, realiza uma assembleia-geral extraordinária para concretizar o aumento de capital estipulado na alteração dos seus estatutos sociais.

“O outlook positivo para a dívida soberana de Portugal atribuído pela S&P na passada sexta-feira após o fecho de mercados é um fator de conforto a nível nacional. Já a nota do WSJ de que a China pode rejeitar negociações com os EUA caso estes avencem com mais tarifas está a condicionar o sentimento no exterior. No universo empresarial as boas vendas da H&M e a aplauso da Casino Guichard às linhas de crédito conseguidas pela casa-mãe motivam o setor de retalho”, explica Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.