BCP estabelece protocolo com Jovens Agricultores para financiar a agricultura

Depois da CGD e do BPI anunciarem iniciativas que demonstram a aposta da banca na agricultural, foi a vez do Millennium bcp anuncia que com a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP) “acabam de celebrar um Protocolo de Cooperação que estabelece termos e condições financeiras preferenciais, designadamente na concessão de empréstimos, prestação de garantias bancárias, adiantamento de incentivos e antecipação de financiamentos comunitários”.

Depois de ter sido recentemente assinado um outro acordo com a CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal), o BCP vem sinalizar – através deste protocolo com a AJAP – aquilo a que chama de “renovação geracional dos empresários agrícolas” e propõe-se a “reforçar as soluções financeiras que têm vindo a ser desenvolvidas no apoio aos agricultores, e em particular aos jovens agricultores, quer seja pelo apoio financeiro na gestão da sua actividade corrente, através do financiamento das ajudas, quer através da antecipação de incentivos do PDR 2020, permitindo contratualizar o adiantamento dos financiamentos comunitários no investimento do setor primário”, diz a nota do banco.

Este protocolo trata-se de “um vasto e abrangente acordo que engloba todos os seus associados, membros-aderentes e entidades protocoladas (cooperativas, associações, federações e centros de gestão) e ainda, também, a título individual, os termos e as condições bancárias e financeiras específicas, para todos os gestores, trabalhadores e técnicos agrícolas, isto é, a todos os agentes relacionados com o universo AJAP”.BCP