BCP já fez 16 mil renegociações de crédito à habitação até setembro

Na conferência de imprensa de apresentação dos resultados, o presidente executivo do BCP disse que, entre janeiro e setembro, foram feitas cerca de 16 mil renegociações, a maior parte por iniciativa do próprio banco, mas também ao abrigo do decreto-lei do Governo.

Cristina Bernardo/JE

30 Outubro 2023, 19h15