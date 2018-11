BCP quase duplica resultado líquido para 257,5 milhões

O BCP registou um lucro de 257,5 milhões nos primeiros nove meses do ano, o que traduz um aumento de 93,1% em termos homólogos. O banco liderado por Miguel Maya destaca a melhoria da carteira de crédito com uma descida dos NPEs de 1.8 mil milhões de euros.

O rácio de NPE está nos 8,8%. Miguel Maya disse que “desde 2013 o banco tem vindo a reduzir este racio”. As non-perfoming exposures passaram para os 5,5 mil milhões comparando com os cerca de 12.7 mil milhões de euros em dezembro de 2013.

A margem financeira subiu 2,9% para 1.052,8 milhoes de euros. As comissões crescer am 3,1 para 510,1 milhões. Com isto o produto bancário aumentou 3% para 1.562,9 milhões.

O crédito a clientes subiu 0,8% para 51,2 mil milhões de euros, no geral. Em Portugal, o crédito caiu 0,8%, mas sem a redução de credito mal parado, o credito teria subido 4,2%, ou seja, 1,3 mil milhões.

Os recursos clientes subiram 5,5% para 72,8 mil milhões. Em Portugal este indicador subiu 5,8% para 53,2 mil milhões .

