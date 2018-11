BCP regista redução de capital aprovada a 5 de novembro

O Banco Comercial Português informou o mercado sobre registo de redução do capital.

O banco diz que “na sequência do deliberado na Assembleia Geral do Banco em 5 de novembro de 2018, foi registado o novo capital social do Banco de 4.725.000.000 euros (4,7 mil milhões de euros) na Conservatória do Registo Comercial”.

Mantendo no entanto “em 15.113.989.952 o número de ações nominativas, escriturais e sem valor nominal”, lê-se no comunicado.

Recorde-se que no passado dia 5 de novembro foi deliberada uma alteração que abre a porta ao pagamento futuro de dividendos aos acionistas.

Foi deliberado “reformular as rubricas do capital próprio com a finalidade especial do reforço inequívoco de condições futuras de existência de fundos susceptíveis de qualificação regulatória como distribuíveis”, através da redução do capital social em 875.738.053,72 euros 875,7 milhões de euros).

Esta reformulação não implicou alteração do número de acções existentes nem a situação líquida, a qual ficará a exceder o novo capital social em mais de 20%, com a consequente redução do rácio entre capital social e número de ações emitidas.