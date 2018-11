BdP baptiza prémio para a melhor tese de mestrado de economia de “Prémio José da Silva Lopes”

O Banco de Portugal distingue, anualmente, a melhor tese de mestrado sobre a economia portuguesa. Este ano a vencedora foi a tese “Estimating Gender Differences in the Probability of Unemployment: Evidence From Portugal”, de Joana Passinhas (ISEG).

Este ano, o Conselho de Administração do Banco de Portugal decidiu renomear este prémio, que passa a designar-se “Prémio José da Silva Lopes”, em homenagem ao antigo Governador do Banco de Portugal.

A vencedora do Prémio José da Silva Lopes foi anunciada hoje, na 9.ª Conferência Desenvolvimento económico português no espaço europeu, que decorreu na sede do Banco de Portugal, em Lisboa.

“José da Silva Lopes foi um dos mais importantes e prestigiados economistas portugueses do século XX. Entre outros cargos de grande relevo, foi Ministro das Finanças, Administrador do Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD), representante de Portugal no Banco Mundial e Presidente do Conselho Económico e Social”, explica o banco central.

José da Silva Lopes (1932-2015) foi Governador do Banco de Portugal entre 1975 e 1980. Nessa qualidade, foi responsável pela introdução em Portugal do regime cambial de crawling-peg (ou seja, de desvalorizações programadas do escudo), que ajudou a ultrapassar a instabilidade macroeconómica vivida na sequência do primeiro choque petrolífero e da mudança de regime.