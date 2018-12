BdP: Principal ameaça à estabilidade financeira é a reavaliação “abrupta” dos prémios de risco

O Banco de Portugal (BdP) alertou esta terça-feira que o risco derivado da reavaliação significativa e abrupta dos prémios de risco a nível global e europeu se agravou nos últimos meses.

“O agravamento da incerteza geopolítica e económica tanto a nível mundial como na Europa, a materialização parcial de alguns riscos provenientes das tensões comerciais, normalização da política monetária nos EUA e um enquadramento em que se perspetiva a desaceleração do crescimento económico mundial poderão conduzir a comportamentos de aversão ao risco e a reavaliação dos prémios de risco, transversal a vários segmentos do mercado financeiro”, salienta o regulador, no Relatório de Estabilidade Financeira.

O BdP alerta ainda para o efeito contágio da turbulência italiana. Ainda que o contágio do aumento das yields da dívida pública italiana tem sido limitado a outras economias, o relatório salienta que “caso a situação/incerteza se intensifique, poderá ocorrer uma reavaliação adicional do prémio de risco de Itália, o reaparecimento de riscos de redenominação e de fragmentação fimanceira e económica na área do euro, podendo resultar numa deterioração do sentimento de mercado relativamente a outros Estados-Membros”.

No entanto, salienta que os diferentes níveis ou ritmos de ajustamento esperados da dívida pública poderão atenuar os efeitos do risco.