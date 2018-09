O Banco de Portugal escreveu à Caixa Económica Montepio Geral a pedir esclarecimentos ao nome proposto por Carlos Tavares para presidente do Comité de Risco da Caixa Económica Montepio Geral. Trata-se de Carlos Alves e é um dos dois nomes que estão a ser avaliados pelo supervisor no âmbito de um pedido de autorização para o exercício de funções (o outro é Leandro Silva que está pedido para administrador executivo).

O departamento de supervisão prudencial do Banco de Portugal questiona não só a independência de Carlos Alves para fiscalizar a atividade da administração executiva do banco liderado por Carlos Tavares, como a ausência de um período de nojo entre as funções de administrador de um supervisor financeiro e a administração de uma entidade supervisionada.

